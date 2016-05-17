Количество сторонников членства Британии в ЕС выросло - опрос

Таковы результаты опроса компании ORB для газеты Telegraph.

Так, по сравнению с апрелем, количество сторонников Британии в ЕС выросло, в то время как выход страны из блока поддерживает меньшее количество людей, передает Европейская правда.

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В частности, сейчас за сохранение членства Британии в ЕС готовы проголосовать 55% опрошенных. 40% поддерживают Brexit.

Однако, как отмечают социологи, явка может внести свои коррективы. В общем 56% британцев декларируют готовность прийти на референдум, но среди сторонников выхода Британии из ЕС таких больше – 62% против 53%.

Учитывая это, результат может быть следующим: 51% поддержат Британию в ЕС, 45% - проголосуют за Brexit.

Как известно, референдум относительно членства Великобритании в Евросоюзе состоится 23 июня.