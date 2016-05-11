Керри выступил против выхода Британии из ЕС

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри в интервью телеканалу CNN, передает Русская служба Би-Би-Си.

"Сильная и единая Европа, включающая Великобританию, означает более сильную Европу и более сильного партнера", - заявил Керри.

По его словам, и он, и президент США Барак Обама уверены в способности Британии и дальше играть одну из лидирующих ролей.

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При этом Джон Керри особо подчеркнул, что власти Соединенных Штатов будут уважать любое решение, принятое на референдуме 23 июня. Однако госсекретарь не стал скрывать, что США заинтересованы в исходе референдума, так как две страны имеют особые, близкие связи друг с другом.

"Это наш партнер, и наши особые отношения затрагивают многие сферы. Но мы уважаем выбор голосующих, а они могут прислушиваться к разным мнениям. Наше мнение лишь одно из них", - заключил Джон Керри.

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Ранее президент Обама выступил в британской прессе с заявлением в поддержку членства Великобритании в ЕС, что вызвало резкую критику тех, кто считает, что Соединенное Королевство должно покинуть Евросоюз.