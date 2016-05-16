США готовы вооружить ливийскую власть для борьбы с ИГИЛ - Керри

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, выступая в Вене, пишет Европейская правда со ссылкой на ВВС.

По его словам, мировые державы поддержат Ливию в поисках путей освобождения от эмбарго ООН на поставки оружия. Керри отметил, что сейчас ИГИЛ является "новой угрозой" в Ливии, и их "необходимо" остановить.

Читайте такжеСША разместили в Ливии две опорные базы спецназа - The Washington Post

В прошлом месяце правительство Ливии предупреждало, что ИГИЛ может захватить большую часть страны, если его не остановить в скором времени.

По данным Пентагона, в Ливии постоянно находятся около 6 тысяч боевиков "Исламского государства".