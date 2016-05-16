"Исламское государство" готовит серию терактов в Турции 19 мая - СМИ

По данным разведки, 10 боевиков "Исламского государства" проникли в страну через юго-восточную провинцию Газиантеп и запланировали 10 отдельных терактов, преимущественно в столице страны Анкаре, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Hurriyet.

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Разведка предупредила, что одной из мишеней террористов является мавзолей Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя и первого президента Турецкой республики, а также оборонный комплекс в окрестностях Анкары и посольство США.

Тем не менее, генштаб турецкой армии не подтверждает слухи, которые циркулируют в социальных сетях, о закрытии мавзолея в праздничные дни в связи с угрозой терактов. На сайте генштаба опубликовано расписание мероприятий, которые состоятся в мавзолее в эти дни.