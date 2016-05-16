Лидеры Кипра после длительных переговоров высказались за объединение

Об этом говорится в совместном заявлении политиков, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Cyprus Mail. "Сегодня мы отмечаем первую годовщину начала переговоров лидеров двух стран, а также наше стремление неустанно работать, чтобы достичь всеобъемлющего урегулирования кипрского вопроса на основе совместного заявления, сделанного в феврале 2014 года. Этот год был годом интенсивных переговоров, и мы, как двое лидеров, выражаем удовлетворение в связи с существенным прогрессом, который был достигнут на сегодняшний день", - говорится в заявлении.

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В документе подчеркивается, что есть еще трудности и разногласия, но лидеры двух стран полны решимости проявить необходимую волю и мужество, чтобы преодолеть нерешенные вопросы.

"В прошлом году, принимая во внимание интересы нашего сообщества, мы делали все возможное, чтобы проявить уважение к правам всех сторон. Наша общая цель - это беспроигрышное решение, которое учтет интересы и права будущего объединенного Кипра", - говорится в сообщении.

Лидеры двух стран заявили, что они хотели бы подчеркнуть свою приверженность активизации усилий в предстоящие месяцы "с целью достижения всеобъемлющего соглашения в течение 2016 года".

"Мы хотели бы напомнить о наше общее убеждение, что справедливое и прочное урегулирование позволит не только принести мир и процветание на Кипр, но и послужит хорошим примером и будет способствовать стабильности и сотрудничества в регионе", - отмечается в документе.

Пресс-секретарь кипрского правительства сказал в понедельник, что Анастасиадис и Акинджи имеют разные подходы относительно того, как затронуть вопрос о безопасности и гарантии.

Анастасиадис хочет, чтобы сначала двое лидеров достигли соглашения, которую затем передадут Турции, Акинджи предлагает принять решение на широкой конференции с государствами-гарантами, которые потом финализируют соглашение.

"Позиция Анастасиадиса заключается в том, что раздел безопасности и гарантий сначала необходимо обсудить между двумя общинами, согласовать, а затем представить на многосторонней конференции, где будут присутствовать страны-гаранты - Греция, Турция и Великобритания", - сказал пресс-секретарь.

Следующая встреча двух лидеров Кипра намечена на 27 мая.