Лидеры разделенного Кипра вместе поздравили киприотов с праздниками (видео)
03:01, 25 декабря 2015Мир
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Лидеры греческой и турецкой частей Кипра впервые выступили с совместным телеобращением к населению острова по случаю праздников Рождества и Нового года.
REUTERS
Президент греческого Кипра Никос Анастасиадис выразил надежду, что в новом году греческие и турецкие киприоты будут жить мирно в единой стране.
Лидер турецкой части острова Мустафа Акинджи пожелал всем киприотам мира, спокойствия и благополучия.
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Оба политика произнесли свои речи на двух языках - сначала каждый на своем родном, а затем на языке второй части острова.
Ожидается, что мирные переговоры о будущем острова, разделенном на греческую и турецкую часть с 1974 года, возобновятся уже в январе.
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