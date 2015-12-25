Лидеры разделенного Кипра вместе поздравили киприотов с праздниками (видео)

Президент греческого Кипра Никос Анастасиадис выразил надежду, что в новом году греческие и турецкие киприоты будут жить мирно в единой стране.

Лидер турецкой части острова Мустафа Акинджи пожелал всем киприотам мира, спокойствия и благополучия.

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Оба политика произнесли свои речи на двух языках - сначала каждый на своем родном, а затем на языке второй части острова.

Ожидается, что мирные переговоры о будущем острова, разделенном на греческую и турецкую часть с 1974 года, возобновятся уже в январе.