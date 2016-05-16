Конфликт в Карабахе: президенты Армении и Азербайджана проведут переговоры в Вене

Главной темой переговоров будет ситуация в сепаратистском регионе Азербайджана - Нагорном Карабахе, где 5 апреля после четырехдневной эскалации вооруженного конфликта было заключено хрупкое перемирие. Несмотря на это, стрельба в этом регионе и вокруг него продолжается, передает Радио Свобода.

Отмечается, что это будет первая встреча армянского и азербайджанского президентов после апрельской эскалации конфликта. На переговорах также будут присутствовать дипломаты из стран - сопредседателей так называемой Минской группы посредников в конфликте - США, России и Франции.

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Нагорный Карабах, автономия в составе международно признанных границ Азербайджана, большинство населения которой составляют армяне по национальности, в одностороннем порядке провозгласил независимость после войны 1988-1994 годов, в результате которого Азербайджан потерял контроль над регионом. В Баку считают, что этот регион оккупировала Армения.

В результате конфликта вокруг Нагорного Карабаха погибли около 30 тысяч человек, сотни тысяч стали беженцами. Азербайджан не контролирует не только этот регион, но и прилегающие к нему высоты, которые никогда не входили в состав автономии - всего около 20% своей международно признанной территории.