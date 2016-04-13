Анкара инициирует создание контактной группы по Нагорному Карабаху
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на встрече глав МИД стран Организации исламской солидарности (ОИС) в Стамбуле, заявил о инициации Анкарой создания контактной группы по Нагорному Карабаху, сообщает Anadolu.
«Создание контактной группы по Нагорному Карабаху стало бы очень важным шагом. Соответствующее решение принято. Я хочу обратиться к странам, которые хотят войти в состав группы. Они могут сообщить об этом прямо сегодня», — отметил Чавушоглу,передает Росбалт.
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При этом глава турецкой дипломатии привлек внимание к соответствующим резолюциям ООН, которые предполагают безотлагательный вывод оккупационных сил с земель Азербайджана и обеспечение суверенитета, территориальной целостности АР в рамках международно-признанных границ.
По его словам, ОИС может сыграть важную роль в справедливом урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.
Напомним, 8 апреля в Карабахе договорились о прекращении огня. Тем не менее, обе стороны винят друг друга в нарушении перемирия.