Анкара инициирует создание контактной группы по Нагорному Карабаху

«Создание контактной группы по Нагорному Карабаху стало бы очень важным шагом. Соответствующее решение принято. Я хочу обратиться к странам, которые хотят войти в состав группы. Они могут сообщить об этом прямо сегодня», — отметил Чавушоглу,передает Росбалт.

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При этом глава турецкой дипломатии привлек внимание к соответствующим резолюциям ООН, которые предполагают безотлагательный вывод оккупационных сил с земель Азербайджана и обеспечение суверенитета, территориальной целостности АР в рамках международно-признанных границ.

По его словам, ОИС может сыграть важную роль в справедливом урегулировании армяно-азербайджанского конфликта.

Напомним, 8 апреля в Карабахе договорились о прекращении огня. Тем не менее, обе стороны винят друг друга в нарушении перемирия.