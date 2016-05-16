Коалиция США нанесла авиаудары к северу от Алеппо: убиты 27 боевиков ИГ
09:01, 16 мая 2016Мир
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Коалиция США и вместе с Турцией нанесли авиаудары по позициям террористической организации «Исламское государство» к северу от Алеппо.
REUTERS
Об этом сообщает Gazeta.ru по информации Reuters.
В результате авиаудара были убиты 27 боевиков.
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Как сообщал УНИАН, на севере сирийского города Алеппо, в котором несколько дней действовало перемирие, возобновились бои между правительственными войсками и отрядами оппозиции.
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