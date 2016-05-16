"Аль-Каида" намерена создать в Сирии альтернативную штаб-квартиру - СМИ

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на сотрудников европейских и американских разведслужб, передает РБК.

Для этого террористы готовы вступить в том числе в жесткую конфронтацию с «Исламским государством».

Отмечается, что до сих пор «Аль-Каида» отказывалась от идеи создания своего образования (эмирата) на территории Сирии, лишь оказывая поддержку организации «Фронт аль-Нусра». Однако теперь террористы посчитали, что ближневосточное государство может быть плацдармом для нападений на Европу и Америку, а также привлекать новых боевиков из соседних стран – Турции, Иордании и Ливана.

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По мнению экспертов, опрошенных NYT, «Аль-Каида» в Сирии использует другую тактику, чем «Исламское государство». Если последнее делает ставку на захват территорий и уничтожение оппонентов, то «Аль-Каида» стремится усилить влияние в том числе среди умеренных группировок, воюющих против президента Башара Асада.

Среди возможных главарей «Аль-Каиды» в Сирии издание называет бывшего полковника египетской армии Саифа аль-Адля, который входит в список самых разыскиваемых террористов в мире за взрывы в посольствах США в Африке в 1998 году. За его поимку обещана награда в размере $5 млн. Также в Сирии могут находиться отвечавший в «Аль-Каиде» за международные отношения Абдул Хайр аль-Мисри, бывший заместитель главы «Аль-Каиды в Ираке» Абуль Кассам, а также Абу Мухаммед аль-Мисри, который был одним из организаторов атаки на США 11 сентября 2001 года.

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Ранее УНИАН сообщал, что террористическая организация "Аль-Каида" планирует создать свой халифат на территории Сирии. В частности, лидер "Аль-Каиды" обратился к своим союзникам из террористической группировки "Джабхат ан-Нусра". Она контролирует большую часть сирийской провинции Идлиб, эта территория и может стать центром нового халифата.

В то же время, "Джабхат ан-Нусра" и "Аль-Каида" не признают халифат, который провозгласила на подконтрольных территориях террористическая организация "Исламское государство".