Высказывания Трампа являются предательством американских ценностей - Обама
05:09, 16 мая 2016Мир
5301 0
Ряд высказываний претендента на пост США от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа являются предательством американских ценностей.
REUTERS
Об этом заявил президент США Барак Обама, передает 112 Украина со ссылкой на CBS.
Глава государства заявил, что заявления Трампа, подобные тем, в которых он пренебрежительно отзывается о мусульманах, представляют собой "предательство наших ценностей, того, кем мы являемся".
Обама также подверг критике отрицание Трампом глобального изменения климата вследствие деятельности человека.
Читайте такжеПрезидентские выборы в США: ведущие республиканцы отказываются поддержать Трампа
Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама резко раскритиковал поведение вероятного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа во время предвыборной кампании.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter