Высказывания Трампа являются предательством американских ценностей - Обама

Об этом заявил президент США Барак Обама, передает 112 Украина со ссылкой на CBS.

Глава государства заявил, что заявления Трампа, подобные тем, в которых он пренебрежительно отзывается о мусульманах, представляют собой "предательство наших ценностей, того, кем мы являемся".

Обама также подверг критике отрицание Трампом глобального изменения климата вследствие деятельности человека.

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Ранее УНИАН сообщал, что президент США Барак Обама резко раскритиковал поведение вероятного кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа во время предвыборной кампании.