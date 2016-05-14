В приемную Меркель подбросили свиную голову с оскорбительными надписями - СМИ

14:39, 14 мая 2016
Мир
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В приемную канцлера Германии Ангелы Меркель в избирательном округе в Штральзунде неизвестные подбросили свиную голову.

REUTERS

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на Focus.

Как отмечает издание, голову животного с оскорбительными надписями в субботу утром нашли патрульные полицейские.

Правоохранители не комментируют текст надписи, однако отмечают, что он был направлен лично против Меркель.

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Полиция открыла уголовное дело за оскорбление канцлера страны.

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