Бывшая супруга лидера "Исламского государства" заявила о желании жить в Европе

Об этом она рассказала в интервью шведскому телеканалу Expressen TV, передает Lenta.ru. "Я хочу жить в одной из европейских, а не арабских стран. Я хочу, чтобы мои дети жили и получали образование. Даже если мать была замужем за Абу Бакром аль-Багдади, террористом... Неужели ребенок повинен в этом?", - отметила 28-летняя Саджа ад-Дулейми.

Читайте такжеБоевики «Исламского государства» подтвердили гибель своего главаря - СМИ

Женщина отметила, что ей неприятен тот факт, что ее воспринимают исключительно как бывшую жену главаря террористов "Исламского государства". "В чем моя вина, если я была замужем за ним в 2008 году? Мы разведены. Я ушла от него, а не наоборот", - подчеркнула она, добавив, что не имеет ничего общего с терроризмом.

В этом же интервью Саджа ад-Дулейми рассказала о жизни с аль-Багдади. По ее словам, она выходила замуж за "нормального семьянина" и то, как он возглавил одну из самых опасных в мире террористических группировок - для нее загадка.

Саджа ад-Дулейми прожила в браке с аль-Багдади всего три месяца, однако она считается одной из самых известных его жен. За свое влияние в джихадистском мире она получила прозвище Халифесса. Не скрывая лица под хиджабом, она публично призывала женщин со всего мира примыкать к "Исламскому государству", обещая им верных мужей и достойную жизнь.

В декабре 2014 года Саджа ад-Дулейми была задержана ливанской полицией за незаконное пересечение границы. Источники сообщали, что спустя год ее выпустили на свободу в числе ряда исламистов, которых правительство страны обменяло на ливанских военнослужащих, удерживаемых в плену боевиками "Джебхат ан-Нусра" (аффилированная с "Аль-Каидой" террористическая группировка).