В Бангладеш за два дня в результате ударов молний погибли более 50 человек

Многие из погибших - фермеры, работавшие в грозу на рисовых полях, передает Русская служба Би-Би-Си.

В числе жертв двое студентов из столицы, Дакки - их убило во время игры в футбол, - а также подросток, которого поразило молнией во время сбора плодов манго.

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Грозы - частое природное явление в Бангладеш, но в этом году они особенно сильны.

Эксперты связывают буйство стихии с ростом среднегодовой температуры и исчезновением лесов.