В Бангладеш за два дня в результате ударов молний погибли более 50 человек
13:36, 14 мая 2016Мир
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В Бангладеш за два дня в результате ударов молний погибли более 50 человек, сообщила полиция страны.
Грозы - частое природное явление в Бангладеш / the-day-x.ru
Многие из погибших - фермеры, работавшие в грозу на рисовых полях, передает Русская служба Би-Би-Си.
В числе жертв двое студентов из столицы, Дакки - их убило во время игры в футбол, - а также подросток, которого поразило молнией во время сбора плодов манго.
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Грозы - частое природное явление в Бангладеш, но в этом году они особенно сильны.
Эксперты связывают буйство стихии с ростом среднегодовой температуры и исчезновением лесов.
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