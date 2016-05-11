Евросоюз пока не будет предоставлять Турции безвизовый режим - Шульц

Об этом Мартин Шульц сказал в комментарии Deutschlandfunk, передает "ЕвроПравда". По его словам, Европарламент не будет обсуждать вопрос безвизового режима, пока Анкара не выполнит все условия для отмены виз. Речь идет, в частности, о реформе законов по борьбе с терроризмом и изменениях в закон о защите данных.

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Ранее сообщалось, что Турция пока не выполнила 5 из 72 условий, необходимых для отмены визового режима.

Ранее турецкий министр по вопросам отношений с ЕС Волкан Бозкир заявил, что Турция не может внести изменения в свое антитеррористическое законодательство, которое соответствует стандартам Евросоюза.

Напомним, Европейская комиссия 4 мая выдвинула законодательное предложение Европейскому парламенту и Совету Евросоюза отменить визы для граждан Турции.

В то же время в Еврокомиссии подчеркнули, что Турция все еще должна выполнить 5 пунктов дорожной карты до конца июня. В них, в частности, говорится и об изменениях антитеррористического законодательства.