Кэмерон назвал Нигерию и Афганистан "одними из самых коррумпированных стран"

Заявление было заснято журналистами на камеру и показано в эфире телеканала ITN в преддверии визита обеих лидеров этих стран на предстоящий антикоррупционный саммит, который пройдет в Лондоне 11 и 12 мая, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Сегодня утром мы провели очень успешное заседание кабинета министров, где говорили о предстоящем антикоррупционном саммите», — рассказал Кэмерон подошедшей к нему королеве. «У нас будут нигерийцы. На самом деле, в Британию приедут лидеры некоторых фантастически коррумпированных стран», — доложил Кэмерон. «Нигерия и Афганистан - возможно, одни из самых коррумпированных стран в мире», — добавил он.

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Королева на комментарий Кэмерона не ответила. Однако стоявший рядом архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби, свою очередь, заметил, что «конкретно сами президенты не коррумпированы».

Reuters отмечает, что неизвестно, знал ли Кэмерон, делая это заявление, что камеры его записывают.

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Ранее УНИАН сообщал, что в ближайший четверг, 12 мая, в Лондоне пройдет масштабный антикоррупционный форум с участием высшего руководства около 40 стран. По результатам саммита в Лондоне участники подпишут глобальное заявление, направленное на обнаружение коррупции, поиск и наказание виновных.