Юг США страдает от наводнений

Сообщается, что грозы в Луизиане и Миссисипи вызвали наводнения вдоль нижней долины реки Миссисипи, передает Reuters

Как сообщают синоптики Национальной погодной службы, количество осадков достигало 60 см в некоторых областях. Как говорится в сообщении, три человека погибли в штате Луизиана и один в штате Оклахома. Кроме того, двое рыбаков пропали без вести в штате Миссисипи. По прогнозу синоптиков, уровень воды в Миссисипи останется высоким, ведь избыточная дождевая вода до сих пор стекает.

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Также они сообщили о возможных торнадо и граде по всему Восточному Арканзасу и Северной Луизиане.

Сообщается, что в Луизиане 5 тысяч домов повреждены.

Луизианская национальная гвардия заявила, что спасла более 3,295 людей и 316 домашних животных.