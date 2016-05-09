В Иране прошло успешное испытание новой баллистической ракеты

Об этом сообщил бригадный генерал Али Абдуллахи, передает Русская служба Би-би-си.

По его словам, новая ракета имеет радиус действия в 2 тысячи км и в ходе испытаний две недели назад точно поразила цель.

Иран всегда утверждал, что его ракеты не могут нести ядерные боеголовки, которыми он не обладает.

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Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил в марте, что программа создания новых ракет жизненно важна для исламской республики в противостоянии с ее врагами и в укреплении обороноспособности.