США купят у Ирана излишки "тяжелой воды"

О договоренности сообщили госдепартамент США и глава иранского агентства по ядерной энергии, передает Русская служба Би-Би-Си.

По оценке госдепа, сделка обойдется США в 8,6 млн долларов.

Отмечается, что продажа "тяжелой воды" должна помочь Ирану соблюсти условия международного соглашения по его ядерной программе.

В США закупленное в Иране вещество - после перепродажи - будет использоваться в научных целях.

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Соглашение уже вызвало критику в рядах американских республиканцев. Спикер конгресса республиканец Пол Райан назвал ее "еще одной беспрецедентной уступкой главному мировому спонсору терроризма".

По условиям международного соглашения, Ирану разрешается использовать "тяжелую воду" в исследовательском ядерном реакторе в городе Эрак, но излишки этого вещества, как и излишки обогащенного плутония, он должен продавать на международном рынке.