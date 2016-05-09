Из КНДР высылают корреспондента ВВС за "оскорбительный репортаж"

Об этом заявил Всекорейский комитет защиты мира, передает ТАСС.

По его данным, сотрудник ВВС уже принес извинения в письменном виде.

Отмечается, что британский журналист сопровождал группу лауреатов Нобелевской премии, прибывших в Пхеньян для участия в международной конференции, приуроченной к 70-й годовщине создания Университета имени Ким Ир Сена - ведущего вуза КНДР.

Во время визита в Северную Корею со 2 по 5 мая нобелевские лауреаты из Норвегии, Израиля и Британии - Финн Кидланд, Аарон Чехановер и Ричард Робертс выступали с лекциями. Они также провели семинары и диалоги со студентами нескольких пхеньянских вузов, включая Университет имени Ким Ир Сена, Технологический университет имени Ким Чака и Институт науки и технологий.

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Ранее корпорация ВВС сообщила, что ее корреспондент был задержан в аэропорту Пхеньяна в пятницу при попытке покинуть страну. По ее данным, местные власти допрашивали его на протяжении восьми часов. Как уточнила ВВС, в настоящий момент журналиста везут в аэропорт, в ближайшее время он должен покинуть страну.

Как сообщал УНИАН, иностранным журналистам показали "повседневную жизнь" в КНДР перед съездом правящей партии.