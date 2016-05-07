В центре Праги сотни активистов устроили "коридор позора" "ночным волкам" Путина

В центре Праги, на Вацлавской площади, сотни активистов устроили «коридор позора» членам российского провластного байкерского клуба «Ночные волки».

Об этом сообщил российский журналист Олег Пшеничный, который в Facebook распространил видеокадры проезда колонны мотоциклистов, передает Радио Свобода.

Активисты с флагами Украины, США, Евросоюза и НАТО скандировали «Позор!» и «Долой!» Отдельные участники протеста выкрикивали: «Долой оккупантов!», «Чемодан! Вокзал! Россия!».

Байкеры в ответ сигналили и продолжали свой путь.

Активисты, протестовавшие против "Ночных волков", кроме того, устроили на Вацлавской площади хэппенинг, изобразив Путина и президента Чехии Милоша Земана в виде "зеленых человечков" и развернув большой портрет Путина в виде Гитлера.

Пробег российских байкеров из клуба «Ночные волки» по маршруту Москва-Берлин происходит ежегодно. Этой акцией, как утверждают байкеры, они стремятся отмечать праздник «победы над нацизмом».

В этом году маршрут автопробега, который начался 29 апреля в Москве, должно, согласно планам организаторов, пройти по территории Беларуси, Польши, Словакии, Австрии, Чехии и завершиться 9 мая в Берлине.

Лидер «Ночных волков» Александр Залдостанов по прозвищу «Хирург» является другом российского президента Владимира Путина. Залдостанов включен в перечень лиц, на которых распространяются санкции США и Канады, введенные из-за аннексии Россией украинского Крыма.