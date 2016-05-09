Парламент Греции одобрил спорную пенсионную реформу

"За" проголосовали 153 депутата от правительственной коалиции в 300-местном однопалатном парламенте. "Против" были 143 парламентария от оппозиционных партий, передает ТАСС.

Новые законы предусматривают уменьшение накопительной части пенсий, постепенную ликвидацию профессиональных страховых фондов, повышение НДС, введение ряда акцизов и налогов на табак, бензин, дизельное топливо, природный газ, а также на интернет и телевидение. Повышаются налоги на деятельность малых и средних предприятий. С первого января 2017 года будут введены сборы за потребление кофе, использование электронных сигарет и ночевку туристов в отелях с комфортабельностью выше двух звезд.

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Против принятия данных законопроектов активно выступали государственные и частные общественные объединения. Два крупнейших профсоюза страны провели в пятницу и субботу всеобщую 48-часовую забастовку. В греческой столице в депо оставались метро, трамваи, троллейбусы и автобусы, не ходили поезда и пригородные электрички. К забастовке присоединились также и работники ряда греческих СМИ.

Как сообщал УНИАН, почти 15 тысяч протестующих вышли в воскресенье, 8 мая, на улицы Афин и Салоников. Греки выражают протест против запланированной в стране пенсионной реформы.