Тысячи греков третий день протестуют против повышения пенсионного возраста (фото)

Почти 15 тысяч протестующих вышли в воскресенье, 8 мая, на улицы Афин и Салоников. Греки выражают протест против запланированной в стране пенсионной реформы.

В частности, в Афинах протестуют 7 тысяч сторонников профсоюзного фронта "Паме", близкого к греческих коммунистов. Митингующие скандируют: "Нет демонтажу социальных гарантий", сообщает «Немецкая волна».

Ряд протестных акций начались еще в пятницу, 6 мая. Профсоюзы объявили 48-часовую общенациональную забастовку, которая парализовала общественную жизнь страны.

Накануне вице-канцлер Германии, председатель Социал-демократической партии (СДПГ) Зигмар Габриэль предложил списать часть долга Греции. Он мотивировал свое предложение тем, что рано или поздно все равно придется начать процесс списания.

Международный валютный фонд (МВФ) уже давно призывает кредиторов списать часть долга Афин. Впрочем, со стороны Еврогруппы и отдельных стран-членов ЕС такая идея не находит достаточной поддержки.