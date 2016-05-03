Любимые байкеры Путина прорвались в ЕС

Байкеры из клуба "Ночные волки", которые активно поддерживают политику Кремля и намерены совершить мотопробег "Дороги победы на Берлин" в честь 9 мая, прорвались на территорию Евросоюза. Несмотря на то, что Польша их не пропустила. Об этом заявил руководитель пробега Андрей Бобровский, пишет ТАСС.

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"Ночные волки" прорвались в Европу. Мы находимся в Словакии и во вторник отправляемся в Брно, чтобы соединиться с группой, которой удалось проехать по маршруту в Польше", - сказал он. При чем о том, как удалось миновать Польшу, Бобровский умолчал.

По его словам, в настоящее время колонна насчитывает около 20 человек, но ожидается, что к моменту приезда в Берлин число байкеров в мотопробеге достигнет нескольких сотен.

Также сообщается, что несколько байкеров не смогли пересечь белорусско-польскую границу. Пресс-секретарь местного отделения погранохраны в Тересполе Дариуш Сеницкий пояснил, что "было отказано во въезде 7 мотоциклистам. Четверо из них располагали паспортами Словакии, двое - Германии и один – России. Причина отказа - угроза для общественного порядка и безопасности государства"

Ранее 29 апреля МИД Польши заявил, что власти республики приняли решение не пропускать на свою территорию участников мотомарша из соображений безопасности.

Как сообщалось, в апреле в Латвии был задержан руководитель регионального отделения российского мотоклуба "Ночные волки" Игорь Лакатош.

А весной прошлого года больше 10 российских мотоциклистов, возможно связанных с поездкой российских байкеров из Москвы в Берлин по случаю Дня победы, не впустили на территорию Литвы.

Тогда отказалась пропустить "Ночных волков" Путина через границу и Польша.

В то же время представители движения уверяли, что некоторым из них все же удалось прорваться в Европу.

Больше всего прошлогодний "европейский пробег" путинских байкеров запомнился историей с косметичкой. Суровые байкеры пожаловались на тяжелые условия, при которых их проверяли на границе с Польшей. "Ночных волков" расстроил подробный обыск их личных вещей, устроенный пограничниками. "Обыскивали досконально, каждый носок и косметичку, все личные вещи, все делали жестко, хотя и в рамках закона", - жаловались тогда байкеры. Это заявление вызвало волну всевозможных шуток и фотожаб в сети. Сами байкеры позже уверяли, что косметички принадлежали их спутницам.