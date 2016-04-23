Загоревшийся в Каспийском море российский танкер решили не тушить

15:18, 23 апреля 2016
Мир
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МЧС не будет привлекаться к тушению российского танкера, который загорелся в Каспийском море в территориальных водах Туркменистана.

танкер, пожар / twitter.com/GazetaRu

Об этом сообщили в Южном региональном центре МЧС РФ, передает ТАСС.

"Силы МЧС РФ к тушению пожара на судне привлекаться не будут", - сказал иточник агентства.

Он добавил, что всего было спасено 10 членов экипажа, а не 18, как сообщалось ранее. При этом один механик погиб.

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Все эвакуированные моряки будут доставлены в Астрахань.

Напомним, 23 апреля российский танкер загорелся в территориальных водах Туркменистана в Каспийском море примерно в 800 км от Астрахани.

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