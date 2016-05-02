Из США на Кубу отправился первый за полвека круизный лайнер
Из американского Майами на Кубу на фоне восстановления отношений между двумя странами отправился первый за 50 лет круизный корабль.
Как сообщает BBC, лайнер "Адония" с 700 пассажирами вышел из порта Майами в воскресенье вечером и прибудет в Гавану в понедельник.
Оператор "Адонии", компания Carnival Corporation, в будущем планирует организовывать круизы на Кубу ежемесячно.
В своих проспектах компания предлагает американцам шанс воочию увидеть "живую и разнообразную культуру, которую раньше большинство граждан США видели только на фотографиях".
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Правительство Кубы во главе с Раулем Кастро официально разрешило кубинцам путешествовать в США по морю только на прошлой неделе. Среди пассажиров корабля есть люди, покинувшие остров в детстве. Они возвращаются на Кубу впервые десятки лет спустя.
В конце 2014 года США и Куба начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года после более чем полувекового перерыва открылись посольства США на Кубе и Кубы в США. в марте 2016 года состоялся исторический визит президента США Барака Обамы на Кубу.