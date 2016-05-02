Из США на Кубу отправился первый за полвека круизный лайнер

Как сообщает BBC, лайнер "Адония" с 700 пассажирами вышел из порта Майами в воскресенье вечером и прибудет в Гавану в понедельник.

Оператор "Адонии", компания Carnival Corporation, в будущем планирует организовывать круизы на Кубу ежемесячно.

В своих проспектах компания предлагает американцам шанс воочию увидеть "живую и разнообразную культуру, которую раньше большинство граждан США видели только на фотографиях".

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Правительство Кубы во главе с Раулем Кастро официально разрешило кубинцам путешествовать в США по морю только на прошлой неделе. Среди пассажиров корабля есть люди, покинувшие остров в детстве. Они возвращаются на Кубу впервые десятки лет спустя.

В конце 2014 года США и Куба начали дипломатическое сближение. В июле 2015 года после более чем полувекового перерыва открылись посольства США на Кубе и Кубы в США. в марте 2016 года состоялся исторический визит президента США Барака Обамы на Кубу.

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