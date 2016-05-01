В Париже во время первомайских демонстраций произошли столкновения между полицией и протестующими (фото)

Демонстранты протестовали против изменений трудового законодательства, голосование по которым намечено на 3 мая в Национальном собрании, передает Русская служба Би-Би-Си.

Полиция применила слезоточивый газ, после того как демонстранты стали забрасывать ее бутылками и камнями. 28 апреля в ходе беспорядков около 20 полицейских получили травмы.

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Во Франции уже в течение двух месяцев растет напряженность в связи с попытками левого правительства провести реформу законодательства о труде, которую оно считает необходимым для снижения уровня безработицы в стране. Предлагаемые законы облегчают увольнение работников и направлены на либерализацию рынка труда.