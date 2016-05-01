Президентская гонка в США: Обама подшутил над Трампом и намекнул на победу Клинтон

Такое предположение президент США высказал на ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом Доме, передает ABC.

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"В следующем году кто-то другой будет стоять на этом же месте" – сказал Обама.

И, намекая на Хиллари Клинтон, которая является единственной женщиной в президентской гонке, Обама продолжил, что "можно догадываться, кем она будет ".

"Республиканский истеблишмент скептически настроен к тому, что Трамп, вероятно, станет их кандидатом. Они говорят, что Дональду не хватает опыта внешней политики, чтобы быть президентом. Но справедливости ради: он потратил годы на встречи с лидерами со всего мира: Мисс Швецией, Мисс Аргентиной, Мисс Азербайджана", - сказал президент Обама, намекая на участниц конкурса "Мисс Вселенная", совладельцем которого был Трамп (цитата по Reuters).

Напомним, ранее Трамп пообещал, если станет президентом, "счистить ржавчину с американской внешней политики" и восстановить военную мощь США. По его словам, если возникнет необходимость отправить куда-либо американских солдат и этому шагу не будет альтернативы, он не станет колебаться.

При этом Трамп обрушился с жесткой критикой на нынешних американских союзников. "Страны, которые мы защищаем, обязаны за это платить, — заметил миллиардер. — Если они откажутся, им придется оплачивать свою оборону самостоятельно. У нас просто нет выбора".

Бывший Госсекретарь США Клинтон лидирует в предвыборной гонке среди демократов. Ее основным соперником по партии является сенатор Вермонта Берни Сандерс. Трамп – претендент на выдвижение в президенты от Республиканской партии.