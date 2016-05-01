Президентская гонка в США: Обама подшутил над Трампом и намекнул на победу Клинтон
Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон, вероятнее всего, станет новым президентом США.
Такое предположение президент США высказал на ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом Доме, передает ABC.
Читайте такжеОчередной тур праймериз в США: Трамп выиграл в пяти штатах, Клинтон - в четырех
"В следующем году кто-то другой будет стоять на этом же месте" – сказал Обама.
И, намекая на Хиллари Клинтон, которая является единственной женщиной в президентской гонке, Обама продолжил, что "можно догадываться, кем она будет ".
"Республиканский истеблишмент скептически настроен к тому, что Трамп, вероятно, станет их кандидатом. Они говорят, что Дональду не хватает опыта внешней политики, чтобы быть президентом. Но справедливости ради: он потратил годы на встречи с лидерами со всего мира: Мисс Швецией, Мисс Аргентиной, Мисс Азербайджана", - сказал президент Обама, намекая на участниц конкурса "Мисс Вселенная", совладельцем которого был Трамп (цитата по Reuters).
Напомним, ранее Трамп пообещал, если станет президентом, "счистить ржавчину с американской внешней политики" и восстановить военную мощь США. По его словам, если возникнет необходимость отправить куда-либо американских солдат и этому шагу не будет альтернативы, он не станет колебаться.
При этом Трамп обрушился с жесткой критикой на нынешних американских союзников. "Страны, которые мы защищаем, обязаны за это платить, — заметил миллиардер. — Если они откажутся, им придется оплачивать свою оборону самостоятельно. У нас просто нет выбора".
Бывший Госсекретарь США Клинтон лидирует в предвыборной гонке среди демократов. Ее основным соперником по партии является сенатор Вермонта Берни Сандерс. Трамп – претендент на выдвижение в президенты от Республиканской партии.