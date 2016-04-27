Трамп рассказал о своей будущей внешней политике в случае избрания президентом

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

Трамп пообещал «счистить ржавчину с американской внешней политики» и восстановить военную мощь США. По его словам, если возникнет необходимость отправить куда-либо американских солдат и этому шагу не будет альтернативы, он не станет колебаться.

При этом Трамп обрушился с жесткой критикой на нынешних американских союзников. «Страны, которые мы защищаем, обязаны за это платить, — заметил миллиардер. — Если они откажутся, им придется оплачивать свою оборону самостоятельно. У нас просто нет выбора».

Читайте такжеТолько США сражаются за Украину, все остальные держат рты на замке - Трамп

Коснувшись отношений с Россией и Китаем, Трамп отметил, что между Вашингтоном, Москвой и Пекином существуют серьезные разногласия, но их отношения не должны перерастать во враждебные: необходимо сотрудничать на основе общих интересов. Он также заявил, что Китай экономически постепенно обгоняет США и это приводит к падению американского престижа.

Ранее УНИАН сообщал, что миллиардер и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп на встрече с избирателями в Висконсине раскритиковал союзников Америки по НАТО. Трамп считает, что члены другие Альянса не вносят "свой справедливый вклад" в его деятельность, а сама организация, по его словам, "изжила себя".