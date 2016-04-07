В Латвии местного лидера любимых байкеров Путина выдворят из страны

В четверг в Латвии был задержан руководитель регионального отделения российского мотоклуба "Ночные волки" Игорь Лакатош.

Как известно, Лакатош включен в "черный список" и в ближайшее время будет выдворен из Латвии. Официальные органы эту информацию пока не подтвердили, пишет Delfi.

Напомним, на имя гражданина России в Латвии зарегистрирован филиал мотоклуба "Ночные волки" — Night Wolves MC Latvia. Игорь Лакатош и еще несколько латвийцев в прошлом году принимали участие в организованном пропутинскими байкерами пробеге по маршруту Москва — Берлин.

"Ночные волки" уже длительное время тесно сотрудничают с российскими органами власти. Президент мотоклуба Александр Залдостанов по кличке "Хирург" был доверенным лицом президента России Владимира Путина во время президентской кампании.

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В начале 2015 года Хирург вместе с актером Михаилом Пореченковым и другими стал инициатором создания российского движения "Антимайдан".

В декабре 2014 года со стороны США на клуб "Ночные Волки", в том числе и на Хирурга персонально, были наложены экономические санкции в связи с аннексией Крыма Россией и поддержкой войны на востоке Украины. Также в феврале 2015 года Залдостанову по тем же причинам был запрещен въезд в Канаду.