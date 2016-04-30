В Судане разбился военный самолет

Как передает русская служба Би-Би-Си, самолет советского производства, принадлежавший армии Судана, разбился при посадке в провинции Северный Кордофан. В вооруженных силах страны уточнили, что на борту находились три офицера и два рядовых.

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Причиной катастрофы, по данным военных, стала техническая неисправность, суть которой не уточняется.

За последние годы вооруженные силы Судана потеряли сразу несколько военных самолетов и вертолетов советского производства. Каждый раз причиной случившегося объявлялись технические проблемы.