В Судане разбился военный самолет
23:35, 30 апреля 2016Мир
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В Судане разбился военно-транспортный самолет Ан-26, все находившиеся на борту пять человек погибли.
Военно-транспортный самолет Ан-26 / function.mil.ru
Как передает русская служба Би-Би-Си, самолет советского производства, принадлежавший армии Судана, разбился при посадке в провинции Северный Кордофан. В вооруженных силах страны уточнили, что на борту находились три офицера и два рядовых.
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Причиной катастрофы, по данным военных, стала техническая неисправность, суть которой не уточняется.
За последние годы вооруженные силы Судана потеряли сразу несколько военных самолетов и вертолетов советского производства. Каждый раз причиной случившегося объявлялись технические проблемы.
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