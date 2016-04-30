Минобороны России ответило на обвинения Пентагона в провокациях

Официальный представитель российского ведомства генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что американский самолет летел с выключенным транспондером, передает Би-би-си. "Хотим обратить внимание, что самолет-разведчик RC-135U всякий раз пытается подкрадываться к российской границе с выключенным транспондером. Поэтому дежурным силам ПВО приходится поднимать в воздух наш истребитель, чтобы визуально идентифицировать тип самолета и его бортовой номер", - сказал он.

Конашенков также подчеркнул, что американские военные должны либо вовсе не летать вблизи российских границ, либо включать транспондер для автоматической идентификации радиолокационными средствами.

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Американские военные сообщили, что российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем провел опасный маневр всего лишь в 30 м от американского самолета-разведчика.

Это второй случай в Балтийском море в течение апреля, когда США обвиняют российских военных в агрессивном поведении.

В первой половине апреля истребители Су-24 пролетели, по утверждению Пентагона, в опасной близости от эсминца "Дональд Кук". Американские военные тогда предупредили, что такие маневры "могут без всякой на то необходимости усилить напряженность между странами и привести к просчету или инциденту, последствием которого будут серьезные ранения или гибель людей".

В свою очередь, российская сторона настаивала на том, что пролет самолетов над кораблем был безопасным.