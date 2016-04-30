В результате взрыва в окрестностях Багдада погибли 17 человек

12:26, 30 апреля 2016
Мир
148

В результате взрыва, произошедшего недалеко от столицы Ирака Багдада, погибли не менее 17 человек, более 20 получили ранения.

Reuters

Как сообщают власти страны, заминированная машина была взорвана рядом с рынком в предместьях города, передает Би-би-си.

Читайте такжеПентагон заявил об увеличении численности военных в Ираке

В местной полиции сообщили, что целью нападения были паломники-шииты, которые проходили мимо к одной из соседних мечетей.

Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял, однако экстремистская группировка "Исламское государство", ранее устраивала подобные нападения на шиитских паломников и гражданское население в окрестностях Багдада.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter