В результате взрыва в окрестностях Багдада погибли 17 человек
12:26, 30 апреля 2016Мир
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В результате взрыва, произошедшего недалеко от столицы Ирака Багдада, погибли не менее 17 человек, более 20 получили ранения.
Reuters
Как сообщают власти страны, заминированная машина была взорвана рядом с рынком в предместьях города, передает Би-би-си.
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В местной полиции сообщили, что целью нападения были паломники-шииты, которые проходили мимо к одной из соседних мечетей.
Ответственность за взрыв на себя пока никто не взял, однако экстремистская группировка "Исламское государство", ранее устраивала подобные нападения на шиитских паломников и гражданское население в окрестностях Багдада.
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