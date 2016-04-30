Выборы в Иране: сторонники реформ получают еще 20 мест в парламенте

Об этом сообщает государственное телевидение страны. Как отмечает Би-би-си, результаты по еще 23 округам пока не известны, но реформаторам необходима победа почти во всех этих округах для получения большинства в парламенте, состоящем из 290 мест.

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Официальные результаты выборов будут объявлены позднее в субботу.

Если предварительные итоги подтвердятся, избранный парламент будет оказывать значительную поддержку курсу президента Хасана Рухани на экономические реформы, однако консерваторы все же сохранят ощутимое влияние в стране.

Первый тур выборов состоялся в феврале. Тогда более трети мест - 106 -получили реформаторы и сторонники умеренного курса.

Второй тур проходил в 68 округах, где в ходе первого тура ни один из кандидатов не смог набрать необходимые 25% голосов избирателей.