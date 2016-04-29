СМИ рассказали о планах Норвегии построить забор на границе с Россией
15:52, 29 апреля 2016Мир
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Норвегия намерена построить ограждение в пункте пропуска "Борисоглебск - Стурскуг" на границе с Россией.
В стране убеждены, что изгородь никоим образом не повлияет на движение путешествующих через пункт пересечения / http://geoffreyroucourt.files.wordpress.com/
Об этом сообщает NRK со ссылкой на начальницу местной полиции Катрине Эллен Хетта, пишет Европейская правда.
Как отмечает телекомпания, власти Норвегии уже предупредили Россию о своем намерении.
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В стране убеждены, что забор никоим образом не повлияет на движение путешествующих через пункт пересечения. В то же время он может помочь в случае увеличения потока мигрантов.
"В случае если поток мигрантов выйдет из-под контроля, ограждение поможет", - заявила Хетта.
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