Над Черным морем воздушно-космические силы РФ отработали элементы операции против НАТО – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В частности, самолет-разведчик Ил-20 выполнил разведывательный полет с целью выявления и подтверждения объектов государственной и военной инфраструктуры Румынии, Болгарии и Турции.

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«Отслеживание деятельности Ил-20 в зонах своей ответственности осуществляли два самолета Миг-21 Воздушных сил Румынии и два Миг-29 Военно-воздушных сил Болгарии», - сообщает украинская разведка.

В то же время два бомбардировщика Ту-22М3 командования дальней авиации совершили полеты с аэродрома “Энгельс” и отработали вопрос выхода в районы оперативного назначения, выявления и нанесения условных ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям на территории Румынии, Болгарии и Турции (пролив Босфор).