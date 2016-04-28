Житомирские программисты победили в конкурсе NASA с проектом DronProtect
В период с 22 по 24 апреля 2016 года на базе IT-кластера Кировоградской летной академии Национального авиационного университета (ИТ-Альянс 4.0) состоялся Международный конкурс по программированию (хакатону) NASA Space Apps Challenge - 2016.
Это мероприятие проводится с 2012 года под эгидой Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (США), однако в Украине конкурс был организован впервые.
Об этом информируют на сайте военного института.
В результате защиты проектов среди всех участников от высших учебных заведений, научных учреждений и ИТ-компаний Украины по решению жюри конкурса единогласно были признаны победителями команда Житомирского военного института имени С. П. Королева, а разработанный проект предложен к дальнейшему участию для получения гранта.
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Тематика задач Международного конкурса программирования была предложена NASA и посвящена актуальным проблемам, среди которых: аэронавтика, космическая станция, Солнечная система и пространство вне ее, путешествие на Марс, космическая технология, Земля.
Одновременно международный конкурс проводился в 170 странах мира, 35 из которых вели онлайн трансляцию мероприятия.
По правилам хакатона участники команды непрерывно в течение 48 часов решали задачи и готовились к защите своих проектов.
Команда военного института представила проект DronProtect в номинации "Don'T Crash My Drone" ("Не разбей мой дрон"). Задача состояла в разработке программной геоинформационной системы, что позволяло бы операторам малых дронов узнавать как можно больше о погодных условиях в районе полетов, позиционировать дрон в сервисах Google и определять закрытую для полетов зону в радиусе 5 миль согласно текущих GPS-координат дрона.