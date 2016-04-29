Китай и РФ выступили против поставок Южной Корее новейших американских систем ПРО

Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.

Переговоры о поставках Сеулу ПРО THAAD (противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности) начались после серии запусков КНДР баллистических ракет.

29 апреля на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел КНР Ван И глава МИД России Сергей Лавров охарактеризовал поведение Пхеньяна как безответственное.

В то же время, по словам Лаврова, Вашингтон использует действия КНДР как предлог для наращивания военного потенциала в регионе и размещения глобальной системы ПРО.

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"Мы едины в том, что северокорейская сторона должна воздержаться от любых новых безответственных шагов, и одновременно подчеркнули контрпродуктивность и опасность попыток использовать действия Пхеньяна, при всей их неприемлемости, как предлог, как повод для наращивания военного потенциала в регионе и развертывания здесь позиционного района глобальной противоракетной обороны США", - сказал Лавров.

Со своей стороны китайский министр иностранных дел заявил, что планы размещения на Корейском полуострове системы ПРО США будут затрагивать стратегическую безопасность как Китая, так и России.

Как сообщал УНИАН, 28 апреля Пхеньян провел второй за сутки пуск ракеты "Мусудан", по всем признакам закончившийся неудачей. Расчетная дальность полета ракеты составляет примерно 3-4 тыс. км.