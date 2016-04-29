В США задержаны две россиянки, родственницы "стрелка из Сан-Бернардино"

Об этом говорится в заявлении прокуратуры центрального округа Калифорнии, передает РБК.

В сообщении указывается, что все задержанные состоят в семейных связях с террористом. В частности, задержаны 31-летний Саид Рахиль Фарук — брат «стрелка» из Сан-Бернандино, его 31-летняя жена Татьяна Фарук и ее 26-летняя сестра Мария Черных, которая также состоит в браке с Энрике Маркесом. Последний проходит по делу вместе с Саидом Ризваном Фаруком о финансовой поддержке террористов в 2011 и 2012 годах.

Читайте такжеВ Калифорнии обвинили в терроризме соседа пары, которая расстреляла 14 человек

В сообщении подчеркивается, что в ходе расследования теракта в Сан-Бернандино было установлено, что Маркес — бывший сосед Саида Ризвана Фарука — состоит в браке с Черных. Следователи установили, что Маркес «согласился жениться на Черных, чтобы та смогла получить иммиграционные льготы, которыми не обладала, поскольку является гражданкой России». Фиктивный брак был заключен за деньги.

Рахиль Фарук и Татьяна Фарук участвовали в заговоре, отмечается в заявлении прокуратуры. Оба они помогали «создавать иллюзию» брака между Маркесом и Черных.

Читайте такжеСтрельба в Калифорнии: Обама заявил, что теракты не запугают американцев

Все трое обвиняются в заговоре с целью сознательно сделать ложные заявления под присягой в отношении иммиграционного законодательства Соединенных Штатов. Это обвинение предусматривает наказание до пяти лет тюрьмы.

Черных также вменяют мошенничество с визами, нарушение визового законодательства и дачу ложных показаний, в том числе сотрудникам федеральных учреждений. В общей сложности ей грозит до 25 лет тюрьмы.

Читайте такжеФБР не хочет рассказывать Apple, как им удалось взломать iPhone - СМИ

Напомним, что стрельба в заведении для людей с ограниченными возможностями в городе Сан-Бернардино (штат Калифорния) произошла 2 декабря около 11:00. Преступники открыли огонь в конференц-зале во время вечеринки госслужащих округа. По последним данным, жертвами стали 14 человек. Еще 17 получили ранения, десять из них находятся в тяжелом состоянии.