Суд выдал ордер на обыск дома и студии звукозаписи певца Принса

Суд счел целесообразным выдачу ордера в рамках расследования обстоятельств смерти певца, передает Русская служба Би-Би-Си.

Суд также удовлетворил просьбу властей о временном сохранении в тайне результатов расследования.

Власти штата отрицают информацию о том, что они обращались в Управление по борьбе с наркотиками с просьбой об оказании помощи в расследовании.

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Как сообщал УНИАН, тело Принса обнаружили в четверг, 21 апреля, в лифте здания комплекса Paisley Park. Музыканту было 57 лет. Отмечалось, что незадолго до смерти он перенес тяжелую форму гриппа. СМИ также сообщили, что за шесть дней до смерти Принса лечили от передозировки наркотиков.

В 2005 году имя Принса было занесено в Зал славы рок-н-ролла. Самым прославленным его диском считается Purple Rain (1984 год), он регулярно входит в списки лучших альбомов эпохи рок-н-ролла. Певец был лауреатом премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус".

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Принс записывал композиции в жанрах ритм-энд-блюз, фанк и рок. Первый его диск вышел в 1978 году. За годы карьеры артист выпустил более 20 альбомов.