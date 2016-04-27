Очередной тур праймериз в США: Трамп выиграл в пяти штатах, Клинтон - в четырех

Претендент на номинацию от Республиканской партии Дональд Трамп выиграл предварительное голосование сразу в пяти штатах — Коннектикуте, Делавэре, Мэриленде, Пенсильвании и Род-Айленде, передает РБК.

Читайте такжеДва кандидата в президенты США от республиканцев будут сотрудничать против Трампа

На праймериз среди демократов, по предварительным данным, в четырех штатах победила бывший госсекретарь Хиллари Клинтон.

За нее отдали большинство голосов сторонники Демократической партии в Делавэре, Мэриленде, Коннектикуте и Пенсильвании. Ее соперник, сенатор от Вермонта Берни Сандерс победил в Род-Айленде.

Напомним, официально кандидат на пост президента от республиканцев будет объявлен на партийном съезде 18-21 июля в Кливленде, а кандидат от демократов - 25-28 июля в Филадельфии.