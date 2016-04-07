Победами Сандерса на праймериз в США не стоит обольщаться - эксперт

Об этом в Институте Горшенина на круглом столе "Президентская кампания в США: тенденции, прогнозы и влияние на американо-украинские отношения" сказал директор политических программ Института Евгений Курмашов, передает LB.

"Много штатов Хиллари проиграны, и электоральная волна Сандерса, которую он совершил за последние две недели, перекрыла электоральную волну, которая была у Хиллари Клинтон, когда она выиграла около семи штатов подряд. Безусловно, некая нервозность в кампании Клинтон присутствует", - сказал он.

Курмашов подчеркнул, что у Клинтон есть довольно большой антирейтинг даже среди сторонников Демократической партии, и задачей Сандерса было привлечь эти голоса к себе. "И сегодня мы видим, что Берни Сандерс демонстрирует очень неплохие показатели, ведет достаточно популистскую, левую кампанию. Кампания Берни Сандерса имеет характер флеш-моба как электорального, так и финансового. Потому что в определенный момент ему удалось втянуть достаточно большое количество избирателей в авантюру "опрокинь Хиллари Клинтон". Это суть избирательной кампании Сандерса", - считает эксперт.

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"Но, наверное, не нужно обольщаться этими электоральными победами Сандерса. У партийной элиты демократов есть огромное количество инструментов, благодаря которым они могут нивелировать любой результат любого кандидата, который бросает вызов Хиллари Клинтон, по поводу которой сегодня уже существует внутрипартийный консенсус. Элиты уже договорились, что она устраивает", - добавил Курмашов.

Он привел в пример штат Висконсин, где Сандерс победил с небольшим преимуществом. "Вроде бы победа, вроде бы много слов и победных картинок, но с точки зрения сухого счета делегатов Хиллари Клинтон не очень серьезно потеряла конкретно в Висконсине. И такую картину мы видим практически по всем штатам. Берни Сандерс выигрывает, получает свою часть делегатов, но потом большое количество суперделегатов, которые представляют партийную элиту, все равно становятся на сторону Хиллари Клинтон практически стопроцентно", - отметил эксперт.

По его словам, единственный важный момент для Клинтон заключается в том, чтобы опередить Сандерса по итогам праймериз без учета этих суперделегатов.

Эксперт также отметил, что наиболее критическую точку кампания Хиллари Клинтон пройдет 19 апреля, когда праймериз Демократической партии состоятся в штате Нью-Йорк. "Безусловно, новости, которые Клинтон получает из Нью-Йорка от своих социологов, не могут её радовать. Нью-Йорк - это базовый для демократов электоральный регион, must-win для любого кандидата-демократа. К тому же, Хиллари Клинтон много лет была сенатором от штата, и её проигрыш Берни Сандерсу здесь может действительно дестабилизировать её кампанию и отправить её в крутое пике, из которого будет очень сложно выбраться. Учитывая, что одной из целей активностей Сандерса сегодня является расшатывание позиции супер-делегатов, которые имеют право изменять свою позицию до съезда, проигрыш Клинтон в Нью-Йорке будет самым большим подарком, о котором только мог мечтать штаб Сандерса. Даже если это будет победа в несколько десятых процента", - сказал директор политических программ Института Горшенина.

При этом Курмашов добавил, что Клинтон по-прежнему сохраняет лучшие шансы на победу в таких ключевых оставшихся штатах как Нью-Йорк, Пенсильвания, Калифорния и Нью-Джерси.