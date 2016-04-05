Панамский скандал: В офшорных документах не нашли данных на Путина

Об этом рассказал сооснователь Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) Дрю Салливан, один из авторов скандального "офшорного расследования", сообщает РБК.

"В нашей базе данных информации непосредственно на Путина нет, и я сомневаюсь что его имя когда-нибудь появится в какой-либо базе данных. Но мы полагаем, что деньги идут через его друзей, в частности, к [Сергею] Ролдугину, а потом могут идти на оплату его дворца — так эти дела обычно делаются", - сказал он.

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Салливан также прокомментировал заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о том, что основной целью расследования был Путин.

"В расследовании участвовало около 400 журналистов из более чем 100 СМИ. Вам не кажется, что уж чересчур проработанная кампания против Путина? Вы, правда, думаете, что ради такого заказа мы заодно запятнали репутацию такого числа людей по всему миру (фигурантами расследования стали 12 бывших и нынешних мировых лидеров, больше сотни политиков и десятки бизнесменов. — УНИАН)? Это ерунда. У нас есть данные на окружение Путина, потому, что они воруют деньги и строят себе дворцы и при этом используют офшоры", - подчеркнул он.

Сооснователь OCCRP отметил, что над расследованием в общей сложности журналисты работали около года.

Вместе с тем, как отметил Салливан, в данном проекте журналистам не помогали какие-либо государственные структуры в США, Евросоюзе и других странах.

"В данном проекте нет. Мы получаем от госструктур данные, некоторые из них предоставляют нам частичное финансирование. Но это журналистика, и мы не вовлекаем в нее государственные структуры", - уточнил он.

Как сообщал УНИАН, журналисты опубликовали глобальное расследование об офшорах мировой элиты.

Доклад стал возможен благодаря утечке 11 миллионов документов с 1977 по 2015 годы из базы данных панамской компании Mossack Fonseka, четвертой по величине в мире оффшорной юридической фирмы.