Власти Санкт-Петербурга впервые запретили шествие оппозиции в центре города 1 мая

10:28, 26 апреля 2016
Мир
808

Власти Санкт-Петербурга отказали оппозиции в проведении шествия и митинга в центре города 1 мая.

Депутат: Ранее все шествия прекрасно проводились одно за другим / Фото УНИАН, Роман Цимбалюк

Как сообщает Русская служба Би-би-си, активистам оппозиции предложили провести акцию на окраине города.

Депутат городского заксобрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский написал на своей странице в Facebook, что шествие по Невскому проспекту мэрия не согласовала из-за "проведения другого, ранее заявленного шествия" в это же время.

"Ранее все шествия прекрасно проводились одно за другим - все по очереди шли по Невскому", - отмечает депутат.

Читайте такжеРоссия вернулась к имперской политике - Дуда

На Конюшенной площади шествие не согласовали из-за того, что там весь май будут "проводиться работы по подготовке фан-зоны чемпионата мира по хоккею", сообщил Вишневский.

Он отметил, что раньше демократические партии и движения не сталкивались с проблемами в проведении акций в центре города 1 мая. "В этом году выбрана, по всей видимости, другая концепция", - резюмирует депутат.

В Москве на первое мая крупных оппозиционных митингов не планируется.

Как сообщалось ранее, министерство внутренних дел РФ собирается купить систему нелетального акустического воздействия, которая чаще всего используется для разгона демонстрантов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter