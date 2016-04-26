Власти Санкт-Петербурга впервые запретили шествие оппозиции в центре города 1 мая

Как сообщает Русская служба Би-би-си, активистам оппозиции предложили провести акцию на окраине города.

Депутат городского заксобрания от партии "Яблоко" Борис Вишневский написал на своей странице в Facebook, что шествие по Невскому проспекту мэрия не согласовала из-за "проведения другого, ранее заявленного шествия" в это же время.

"Ранее все шествия прекрасно проводились одно за другим - все по очереди шли по Невскому", - отмечает депутат.

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На Конюшенной площади шествие не согласовали из-за того, что там весь май будут "проводиться работы по подготовке фан-зоны чемпионата мира по хоккею", сообщил Вишневский.

Он отметил, что раньше демократические партии и движения не сталкивались с проблемами в проведении акций в центре города 1 мая. "В этом году выбрана, по всей видимости, другая концепция", - резюмирует депутат.

В Москве на первое мая крупных оппозиционных митингов не планируется.

Как сообщалось ранее, министерство внутренних дел РФ собирается купить систему нелетального акустического воздействия, которая чаще всего используется для разгона демонстрантов.