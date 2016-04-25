Россия закупает акустическую систему для разгона демонстрантов

Российское министерство внутренних дел собирается купить систему нелетального акустического воздействия, которая чаще всего используется для разгона демонстрантов. Соответствующее объявление появилось на сайте госзакупок РФ, пишет Slon.

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Согласно указанной информации, речь идет о поставке одного устройства. Начальная цена контракта – 5,1 млн рублей. В техзадании, которое опубликовала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, приводится назначение прибора: «Система нелетального акустического воздействия на прицепе предназначена для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка путем дистанционного формирования инфранизкочастотных колебаний, влияющих на центральную нервную систему».

Изделие на расстоянии до 60 метров воздействует на органы, «используя их нелинейные свойства, путем дистанцированного формирования инфранизкочастотных колебаний, влияющих на нервную систему».

Также на сайте госзакупок указано, что срок исполнения поставщиком обязательств по поставке всего объема товара, предусмотренного государственным контрактом – по 1 июля текущего года.

Судя по описанию, отмечают авторы материала, речь идет о дальнодействующем акустическом устройстве (Long Range Acoustic Device, LRAD). Такие устройства открыто применяются в США как минимум с 2009 года, в частности, их использовали при разгоне демонстрантов в Фергюсоне.

LRAD издает звук в 150 децибел. При этом шум двигателей реактивного самолета - около 120 децибел, а уже 130 децибел могут повредить слуховой аппарат человека.

В конце 2015 года стало известно, что в 2016 году силовые структуры РФ в пять раз увеличили объем закупок гранатометов для разгона массовых демонстраций. Кроме того, Центр по противодействию экстремизму МВД получит высокотехнологичные комплексы для слежения.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что создание Нацгвардии не связано с предстоящими выборами.

Военнослужащим Нацгвардии будет разрешено применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, и специальные средства для разгона демонстраций, а также оцеплять территорию.

Национальная гвардия РФ имеет право применять огнестрельное оружие без предупреждения, если промедление может стоить жизни военнослужащему или кому-либо из граждан поблизости. Также Нагцвардия в экстренных случаях, например, для отражения нападений или для освобождения заложников, может использовать водометы и бронемашины.

При проведении контртеррористической операции Нацгвардия РФ сможет ограничивать движение транспорта и пешеходов, изымать и использовать автомобили, задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа.

Нацгвардию возглавил бывший охранник президента РФ. Численность и дислокацию войск определяет сам Путин.

Правда спустя некоторое время в СМИ появилась информация, что создание Росгвардии перенесли из-за ассоциаций с украинской Нацгвардией.