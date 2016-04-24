В результате боевых действий вокруг сирийского Алеппо погибли 26 человек - СМИ

Об этом сообщают сирийские государственные СМИ и активисты, передает Deutsche Welle.

Только обстрелы боевиками оппозиции подконтрольных правительственным войскам кварталов привели к гибели по меньшей мере 10 человек, сообщает государственное информационное агентство SANA. В то же время, по данным Сирийского центра наблюдения за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне, в результате этих обстрелов погибли двое подростков, добавляет агентство AP.

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Ракетно-бомбовые удары, которые нанесла авиация войск Асада, привели к гибели как минимум 16 человек в подконтрольных оппозиции кварталах города. Среди погибших мать и ребенок, говорится в сообщении правозащитников. В эти дни в Алеппо продолжаются самые ожесточенные с 2012 года боевые действия между правительственными войсками и отрядами оппозиции.

Между тем в очередной раз мишенью обстрелов со стороны сирийской территории стали и приграничные районы Турции. По данным агентства Reuters, которое ссылается на местные СМИ, в результате разрыва двух реактивных снарядов в городе Килис, погиб как минимум один человек, еще десять человек получили ранения различной степени тяжести.