Обама выступает за сохранение санкций против РФ до полного выполнения ею Минских соглашений

Об этом Обама сказал во время выступления в Ганновере. Трансляция выступления происходила на сайте Белого дома.

"После всего, что Европа пережила в XX веке, мы не должны допустить перекраивания границ с помощью грубой силы в XXI веке. По этой причине мы должны продолжать помогать Украине в ее реформах по улучшению экономики и консолидации демократии и модернизации ее сил для защиты своей независимости. И я хочу иметь хорошие отношения с Россией, и мы инвестировали много в добрые отношения с Россией, но мы должны сохранять санкции в силе, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения, над которыми канцлер Меркель, президент Олланд и другие работали так упорно, чтобы поддержать и обеспечить путь для политического решения этой проблемы", - подчеркнул Обама.

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Обама также заявил, что российская агрессия вопиюще нарушила суверенитет и территорию независимого европейского государства Украина, и это угрожает видению Европы как целостной, свободной и в мире, и угрожает прогрессу, который был достигнут со времени окончания холодной войны.