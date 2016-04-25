Обама выступает за сохранение санкций против РФ до полного выполнения ею Минских соглашений
Президент США Барак Обама выступает за сохранение санкций против Российской Федерации до полного выполнения ею Минских соглашений.
Об этом Обама сказал во время выступления в Ганновере. Трансляция выступления происходила на сайте Белого дома.
"После всего, что Европа пережила в XX веке, мы не должны допустить перекраивания границ с помощью грубой силы в XXI веке. По этой причине мы должны продолжать помогать Украине в ее реформах по улучшению экономики и консолидации демократии и модернизации ее сил для защиты своей независимости. И я хочу иметь хорошие отношения с Россией, и мы инвестировали много в добрые отношения с Россией, но мы должны сохранять санкции в силе, пока Россия полностью не выполнит Минские соглашения, над которыми канцлер Меркель, президент Олланд и другие работали так упорно, чтобы поддержать и обеспечить путь для политического решения этой проблемы", - подчеркнул Обама.
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Обама также заявил, что российская агрессия вопиюще нарушила суверенитет и территорию независимого европейского государства Украина, и это угрожает видению Европы как целостной, свободной и в мире, и угрожает прогрессу, который был достигнут со времени окончания холодной войны.