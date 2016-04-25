В Брюсселе после теракта возобновила работу станция метро "Маальбек"

Таким образом, вся система брюссельского метро впервые после мартовских терактов заработала в полном режиме, передает Би-би-си. Меры безопасности в подземке усилены: на станциях ведется проверка багажа пассажиров, у входов в метро дежурят военные.

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По словам представителя брюссельского метро, на станции не было серьезных разрушений, был проведен лишь небольшой ремонт.

Как сообщал УНИАН, серия терактов в Брюсселе произошла 22 марта. Одна из бомб взорвалась в поезде, отходившем от станции "Маальбек" в утренний час пик. Еще два взрыва произошли в аэропорту Брюсселя. В результате нападений погибли 35 человек, более 250 человек получили ранения различной степени тяжести.

Брюссельский аэропорт пока еще функционирует не в полном режиме.