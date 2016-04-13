Брюссельские террористы были организаторами парижских терактов - СМИ

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на издание "Исламского государства" Dabiq, передает "ЕвроПравда". Так, в своем выпуске англоязычное джихадистское издание со ссылкой на слова Халида Аль-Бакрауи пишет, что "они вместе с братом Ибрагимом начали приготовления всего необходимого для нападений в Париже и Брюсселе".

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Братья сидели в тюрьме за преступления, где "планировали предстоящие нападения", также издание джихадистов пишет о том, что братья Аль-Бакрауи "закупали оружие и взрывчатку для терактов (в Париже и Брюсселе)".

Кроме того, в публикации журнала Dabiq, говорится о том, что третий террорист, который был сообщником братьев в брюссельских терактах, Наджим Лашрауи, был ответственным за техническую сторону терактов, именно он готовил взрывные устройства для терактов в Париже и Брюсселе.

Ранее бельгийская прокуратура официально признала, что террористы, которые совершили теракты в Брюсселе 22 марта, на самом деле планировали новые теракты во Франции.