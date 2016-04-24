Президент США в рамках своего шестидневного турне прибыл в Германию

Целью визита является продвижение новой торговой сделки со странами Евросоюза и участие в саммите с ключевыми европейскими лидерами по различным вопросам, включая вопросы безопасности, передает Радио Свобода.

Обама прилетел в Ганновер, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель. Отмечается, что лидеры США и Германии вместе откроют ежегодную промышленную выставку, в которой Соединенные Штаты участвуют впервые.

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В понедельник, 25 апреля, Обама и Меркель проведут саммит, участниками которого также будут лидеры Франции, Италии и Великобритании.

Визит в Германию - это последняя остановка в шестидневном турне, во время которого Обама стремился укрепить связи с союзниками США - от Саудовской Аравии и стран Персидского залива в Великобритании и Германии.